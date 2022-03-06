Месси получил одну из худших оценок за матч с "Ниццей"

1 Теги лионель мессипсжницца

Месси получил одну из худших оценок за матч с "Ниццей"Фото: инстаграм Месси

Французское издание L’Équipe поставило оценки футболистам матча "Ницца" - ПСЖ (1:0).

Самые высокие оценки получили защитник ПСЖ Абду Диалло и голкипер "Ниццы" Вальтер Бенитес - 7 из 10.

Лионель Месси и Неймар получили по 4 балла. Хуже оценка только у двух игроков - Анхель Ди Мария и Джорджиньо Вейналдум (3 балла из 10).

Читайте также: ПСЖ с Месси и Неймаром проиграл "Ницце". | http://soccernews.ru
Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

ай дайте почу ышо поработац а лео подольше поиграц - ведь начинаеца самая веселуха! )))

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