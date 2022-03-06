Роналду и Кавани не было среди футболистов "Манчестер Юнайтед", заселявшихся в отель перед игрой с "Манчестер Сити"

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Роналду и Кавани не было среди футболистов "Манчестер Юнайтед", заселявшихся в отель перед игрой с "Манчестер Сити"Фото: твиттер "МЮ"

Футболисты "Манчестер Юнайтед" прибыли в отель The Lowry перед игрой с "Манчестер Сити".

По сведениям Manchester Evening News, среди 21 футболиста команды не было только двух - Криштиану Роналду и Эдинсона Кавани.

Манчестерское дерби пройдет сегодня, 6 марта, в 19:30 (мск).

В 2022 году на счету Роналду один гол в 10 играх.

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