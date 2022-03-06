"Манчестер Юнайтед" рассматривает еще одного кандидата на пост тренера

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"Манчестер Юнайтед" занимается поиском нового главного тренера.

Как сообщает Mirror, шорт-лист "красных дьяволов" пополнил Ральф Хазенхюттль из "Саутгемптона". "МЮ" также интересуется Маурисио Почеттино и Эриком тен Хагом.

Хазенхюттль возглавляет "Саутгемптон" с 2018 года. На данный момент клуб занимает в АПЛ девятое место.

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