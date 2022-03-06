"Локомотиву" грозит техническое поражение в матче с "Химками": названа причина
Фото: инстаграм "Локомотива"
"Локомотиву" могут присудить техническое поражение в матче с "Химками".
Как сообщает "Спорт-Экспресс", причиной является присутствие в стартовом составе форварда Яна Кухты. Футболист не отбыл дисквалификацию за красную карточку в своей последней игре чемпионата Чехии.
"В соответствии со статьей "Применение дисциплинарных санкций" "любое дисциплинарное взыскание на срок до четырех игр или до трех месяцев, наложенное на футболиста бывшей ассоциацией, но еще не исполненное (полностью) к моменту трансфера, должно быть применено новой ассоциацией". Существует специальная система уведомлений при выдаче международного трансферного сертификата и регистрации трансфера в системе, используемой ФИФА.
В связи с участием в игре дисквалифицированного футболиста "Локомотиву" грозит присуждение поражения", - заявил эксперт "Спорт-Экспресса" по судейству Александр Бобров.
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