"Локомотив" в результативном матче одолел "Химки", "Крылья Советов" сыграли вничью с "Арсеналом"
Фото: твиттер "Локомотива"
В рамках 20-го тура РПЛ "Локомотив" одержал победу над "Химками", а "Крылья Советов" поделили очки с тульским "Арсеналом".
Благодаря победе "Локомотив" поднялся на пятое место. "Химки" остаются последними.
"Локомотив" - "Химки" 3:2
Голы: Ламкель Зе, 6 - 0:1, Керк, 8 - 1:1, Изидор, 21 - 2:1, Ламкель Зе, 72 - 2:2, Кухта, 80 - 3:2
"Локомотив": Худяков, Живоглядов (Ненахов, 73), Баринов, Мампасси, Рыбус, Жемалетдинов, Керк (Рыбчинский, 67), Марадишвили, Бабкин, Кухта, Изидор (Петров, 89).
"Химки": Лантратов, Тихий, Волков, Бруно Виана, Жирков (Набиуллин, 34), Глушаков, Главчич (Руденко, 53), Камышев (Сабович, 86), Боженов (Магомедов, 54), Кухарчук, Ламкель Зе.
Удаление: Бруно Виана (42).
В компенсированное время "Локомотив" не реализовал пенальти.
"Крылья Советов" - "Арсенал" Тула 2:2
Голы: Кангва, 13 - 0:1, Сарвели, 52 - 1:1, Деспотович (пен), 70 - 1:2, Игнатьев, 83 - 2:2
"Крылья Советов": Ломаев, Бейл, Солдатенков, Барач, Горшков, Ежов (Пиняев, 79), Фернандо, Зиньковский, Якуба (Цыпченко, 71), Сарвели (Kovalenko, 90), Глушенков (Игнатьев, 71).
"Арсенал" Тула: Коченков, Смольников, Беляев, Новосельцев, Степанов, Давиташвили (Суханов, 87), Э. Кангва (Хабибов, 90), Чаушич, Гулиев (Костадинов, 79), Кангва, Деспотович (Марков, 79).
Удаление: Чаушич (86).
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