Стало известно, почему Роналду пропустит матч с "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не сможет помочь команде в игре против "Манчестер Сити".

По сведениям The Athletic, 37-летний португалец пропустит матч из-за повреждения. Эдинсон Кавани также пропустит игру, однако причина пока неизвестна.

Поединок между клубами пройдет сегодня в 19:30 (мск).

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