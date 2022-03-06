"Химки" теряют Жиркова

Фото: инстаграм Жиркова

Защитник "Химок" Юрий Жирков травмировался в игре с "Локомотивом" (3:2).

38-летний игрок вынужден был покинуть поле на 34-й минуте. Его заменил Эльмир Набиуллин.

Характер повреждения и сроки восстановления пока неизвестны.

Напомним, что Жирков присоединился к "Химкам" в январе.

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