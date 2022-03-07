Отец Черышева рассказал об отношении к игроку в "Валенсии" на фоне последних событий в мире

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Отец Черышева рассказал об отношении к игроку в "Валенсии" на фоне последних событий в мире Фото: инстаграм "Валенсии"

Дмитрий Черышев, отец хавбека "Валенсии" Дениса Черышева, высказался о положении сына в команде.

"Никакого давления на Дениса нет. Он играет и тренируется, ребята его поддерживают. Все прекрасно понимают, что ситуация не зависит ни от него, ни от других спортсменов, поэтому отношение к Денису не поменялось.

Проблемы с авиасообщением никакой тревоги не вызывают. Все прекрасно понимают, что ситуация довольно трудная, будем стараться, не опускать руки, продолжать тренироваться, чтобы в дальнейшем тренеры сборной обратили внимание.

Сейчас в России появится много молодых перспективных футболистов, конкуренция возрастет", - приводит слова Черышева-старшего "Матч ТВ".

В текущем сезоне Черышев принял участие в 13 играх, забил один гол и отдал два ассиста.

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