Отец Черышева рассказал об отношении к игроку в "Валенсии" на фоне последних событий в мире
Фото: инстаграм "Валенсии"
Дмитрий Черышев, отец хавбека "Валенсии" Дениса Черышева, высказался о положении сына в команде.
"Никакого давления на Дениса нет. Он играет и тренируется, ребята его поддерживают. Все прекрасно понимают, что ситуация не зависит ни от него, ни от других спортсменов, поэтому отношение к Денису не поменялось.
Проблемы с авиасообщением никакой тревоги не вызывают. Все прекрасно понимают, что ситуация довольно трудная, будем стараться, не опускать руки, продолжать тренироваться, чтобы в дальнейшем тренеры сборной обратили внимание.
Сейчас в России появится много молодых перспективных футболистов, конкуренция возрастет", - приводит слова Черышева-старшего "Матч ТВ".
В текущем сезоне Черышев принял участие в 13 играх, забил один гол и отдал два ассиста.
Читайте также: Отец Черышева допустил переход сына в клуб РПЛ. | http://soccernews.ru
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Клопп ярко высказался о предстоящем матче с "Интером" в Лиге чемпионов
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14