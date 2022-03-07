Успехи "Зенита" и ЦСКА, скандальная победа "Локомотива", осечка "Динамо": все результаты 20-го тура РПЛ

Представляем результаты матчей 20-го тура РПЛ.

"Зенит" одержал победу над "Уфой" и увеличил отрыв от "Динамо", которое проиграло в дерби "Спартаку". Также стоит отметить победу "Локомотива" над "Химками", которая в итоге обернулась скандалом.

ЦСКА - "Нижний Новгород" 1:0

Гол: Языджи, 90 - 1:0

"Локомотив" - "Химки" 3:2

Голы: Ламкель Зе, 6 - 0:1, Керк, 8 - 1:1, Изидор, 21 - 2:1, Ламкель Зе, 72 - 2:2, Кухта, 80 - 3:2

"Крылья Советов" - "Арсенал" Тула 2:2

Голы: Кангва, 13 - 0:1, Сарвели, 52 - 1:1, Деспотович (пен), 70 - 1:2, Игнатьев, 83 - 2:2

"Динамо" – "Спартак" - 0:2

Голы: Николсон, 26 - 0:1, Промес, 37 - 0:2

"Краснодар" – "Урал" - 2:1

Голы: Сперцян, 59 - 1:0, Ильин, 65 - 2:0, Бикфалви, 79 - 2:1

"Зенит" – "Уфа" - 2:0

Голы: Круговой, 50 - 1:0, Малком, 67 - 2:0

"Ростов" – "Сочи" - 0:1

Гол: Нобоа, 90+2 (с пенальти) - 0:1

"Ахмат" - "Рубин" 1:2

Голы: Уткин, 3 - 1:0, Лисакович, 50 - 1:1, Дрейер, 90 - 1:2

Турнирное положение: "Зенит" (44), "Динамо" (39), "Сочи" (37), ЦСКА (36), "Краснодар" (32), "Локомотив" (31), "Ахмат" (30), "Крылья Советов" (28), "Спартак" (26), "Рубин" (25), "Нижний Новгород" (22), "Арсенал" (20), "Урал" (19), "Ростов" (18), "Уфа" (16), "Химки" (14).

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