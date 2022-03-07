"Шальке" назвал имя нового главного тренера
Фото: сайт "Шальке"
Михаэль Бюскенс стал новым главным тренером "Шальке".
Как сообщает сайт клуба, 53-летний немец подписал контракт до конца текущего сезона. Он сменил на этом посту Димитриоса Граммозиса.
Отметим, что Бюскенс с 2008 по 2009 год, а также с 2019 по 2021 год входил в тренерский штаб "Шальке".
На данный момент клуб идет во второй Бундеслиге на 6-м месте.
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|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
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|46
|8
|Фрайбург
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|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
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|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
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|Кельн
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|35
|14
|Аугсбург
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|Майнц 05
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|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
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|32
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|18
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