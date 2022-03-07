"Шальке" назвал имя нового главного тренера

Фото: сайт "Шальке"

Михаэль Бюскенс стал новым главным тренером "Шальке".

Как сообщает сайт клуба, 53-летний немец подписал контракт до конца текущего сезона. Он сменил на этом посту Димитриоса Граммозиса.

Отметим, что Бюскенс с 2008 по 2009 год, а также с 2019 по 2021 год входил в тренерский штаб "Шальке".

На данный момент клуб идет во второй Бундеслиге на 6-м месте.

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