Стали известны финансовые потери АПЛ из-за прекращения трансляций в России

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Стали известны финансовые потери АПЛ из-за прекращения трансляций в России

АПЛ понесет убытки из-за прекращения трансляций в России.

Как сообщает Sky Sports, из-за разрыва с российской стороной АПЛ будет терять около 7 миллионов евро в год.

Отмечается, что клубы АПЛ поддержали решение заблокировать трансляции.

В этом сезоне матчи АПЛ транслировал сервис Okko. С нового сезона АПЛ должен был вернуться на "Матч ТВ".

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