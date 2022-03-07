ФИФА разрешила легионерам российских и украинских клубов провести остаток сезона в других командах
ФИФА объявила о том, что легионеры из клубов РПЛ и УПЛ имеют право приостановить свои контракты до 30 июня 2022 года.
Таким образом, иностранные футболисты смогут доиграть сезон в других клубах.
Отмечается, что трансферное окно будет открыто до 7 апреля. Зарубежные клубы смогут подписывать не более двух футболистов.
Ранее УЕФА и ФИФА отстранили сборную России и клубы страны от всех международных турниров.
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