"Лестер" объявил о продлении контракта с Фофана

Фото: сайт "Лестера"

Защитник "Лестера" Уэсли Фофана продлил контракт с клубом.

Как сообщает сайт "лис", новый договор футболиста рассчитан до лета 2027 года.

Фофана перебрался в "Лестер" в октябре 2020 года. За это время он провел 38 игр и отметился одной голевой передачей.

Отметим, что из-за травмы 21-летний француз последний раз появлялся на поле летом 2021 года.

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