Определился соперник "Ливерпуля" по 1/4 финала Кубка Англии

Фото: сайт "Ноттингема"

В рамках 1/8 финала Кубка Англии "Ноттингем Форест" обыграл "Хаддерсфилд".

Таким образом, "Ноттингем" пробился в 1/4 финала, где сыграет против "Ливерпуля".

"Ноттингем Форест" - "Хаддерсфилд" 2:1

Голы: Лис, 13 - 0:1, Серридж, 29 - 1:1, Йейтс, 37 - 2:1

"Ноттингем Форест": Хорват, Спенс, Кук, Маккенна, Уоррелл, Лоу, Йейтс, Гарнер, Джонсон, Синкернагель (Колбэк, 64), Серридж (Дэвис, 68).

"Хаддерсфилд": Блэкмэн, Пипа, Лис, Пирсон, Сарр (Уорд, 55), Раффлз (Тоффоло, 55), Хогг, Эйтинг, Холмс (Роудс, 67), Синани (Анджорин, 79), Томас.

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