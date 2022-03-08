Появились два новых кандидата на покупку "Челси"

Борьба за покупку "Челси" у Романа Абрамовича набирает обороты.

Как сообщает ESPN, интерес к покупке клуба проявляет американский бизнесмен Вуди Джонсон, который владеет командой НФЛ "Нью-Йорк Джетс".

Кроме того, в борьбу также вступил консорциум из Саудовской Аравии. Отмечается, что уже насчитывается минимум 10 потенциальных покупателей.

Напомним, что Абрамович владеет "Челси" с 2003 года.

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