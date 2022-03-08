"Тоттенхэм" уничтожил "Эвертон" в матче АПЛ

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"Тоттенхэм" уничтожил "Эвертон" в матче АПЛФото: твиттер "Тоттенхэма"

В рамках 28-го тура АПЛ "Тоттенхэм" разгромил "Эвертон".

"Шпоры" по-прежнему занимают седьмое место, "Эвертон" - 17-е.

"Тоттенхэм" - "Эвертон" 5:0

Голы: Кин (аг), 14 - 1:0, Сон Хын Мин, 17 - 2:0, Кейн, 37 - 3:0, Регилон, 46 - 4:0, Кейн, 55 - 5:0

"Тоттенхэм": Льорис, Доэрти, Дайер, Дэвис, Ромеро (Санчес, 52), Сессеньон (Регилон, 46), Сон Хын Мин (Бергвейн, 67), Хейбьерг, Бентанкур, Кулусевски, Кейн.

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Кин (Брэнтуэйт, 46), Холгейт, Кенни, Аллан, Дукуре, ван де Бек (Миколенко, 59), Гордон, Кэлверт-Льюин (Алли, 69), Ришарлисон.

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