Бундеслига может разорвать контракт с "Матч ТВ": названа причина

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Бундеслига может разорвать контракт с "Матч ТВ": названа причина

Бундеслига осталась недовольна действиями "Матч ТВ".

Дело в том, что Немецкая футбольная лига (DFL) перед 25-м туром Бундеслиги сменила цветовую гамму логотипа лиги в поддержку Украины. Однако в трансляции "Матч ТВ" логотип был в традиционных цветах.

Как сообщает Sport1, DFL обвиняет "Матч ТВ" в нарушении своих инструкций и грозит разорвать контракт, если в будущем трансляции будут подвергаться изменениям.

Также DFL обещает, что деньги, полученные по договору с "Матч ТВ", будут направлены на гуманитарную помощь Украине. Сумма составляет 1 миллион евро.

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