Феерии "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма", успехи "Арсенала" и "Ливерпуля": все результаты 28-го тура АПЛ

Представляем результаты матчей 28-го тура АПЛ.

Из основных событий стоит отметить крупную победу "Манчестер Сити" в дерби с "МЮ", разгром "Эвертона" от "Тоттенхэма", а также победу "Арсенала", которая помогла "канонирам" ворваться в топ-4.

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" - 4:1

Голы: де Брюйне, 5 - 1:0, Санчо, 22 - 1:1, де Брюйне, 28 - 2:1, Махрез, 68 - 3:1, Махрез, 90 - 4:1

"Тоттенхэм" - "Эвертон" 5:0

Голы: Кин (аг), 14 - 1:0, Сон Хын Мин, 17 - 2:0, Кейн, 37 - 3:0, Регилон, 46 - 4:0, Кейн, 55 - 5:0

"Уотфорд" – "Арсенал" - 2:3

Голы: Эдегор, 5 - 0:1, Эрнандес, 11 - 1:1, Сака, 30 - 1:2, Мартинелли, 52 - 1:3, Сиссоко, 87 - 2:3

"Ливерпуль" - "Вест Хэм" 1:0

Гол: Мане, 27 - 1:0

"Лестер" - "Лидс" 1:0

Гол: Барнс, 67 - 1:0

"Бернли" - "Челси" 0:4

Голы: Джеймс, 47 - 0:1, Хавертц, 52 - 0:2, Хавертц, 55 - 0:3, Пулишич, 69 - 0:4

"Вулверхэмптон" - "Кристал Пэлас" 0:2

Голы: Матета, 19 - 0:1, Заа (пен), 34 - 0:2

"Ньюкасл" - "Брайтон" 2:1

Голы: Фрэйзер, 12 - 1:0, Шер, 14 - 2:0, Данк, 55 - 2:1

"Норвич" - "Брентфорд" 1:3

Голы: Тоуни, 32 - 0:1, Тоуни (пен), 52 - 0:2, Тоуни (пен), 58 - 0:3, Пукки, 90 - 1:3

"Астон Вилла" - "Саутгемптон" 4:0

Голы: Уоткинс, 9 - 1:0, Дуглас Луис, 44 - 2:0, Коутиньо, 52 - 3:0, Ингз, 54 - 4:0

Турнирное положение: "Манчестер Сити" (69), "Ливерпуль" (63), "Челси" (53), "Арсенал" (48), "Манчестер Юнайтед" (47), "Вест Хэм" (45), "Тоттенхэм" (45), "Вулверхэмптон" (40), "Саутгемптон" (35), "Кристал Пэлас" (33), "Астон Вилла" (33), "Лестер" (33), "Брайтон" (33), "Ньюкасл" (28), "Брентфорд" (27), "Лидс" (23), "Эвертон" (22), "Бернли" (21), "Уотфорд" (19), "Норвич" (17).

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