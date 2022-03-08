Успехи "Реала" и "Барселоны", осечки "Севильи" и "Вильярреала": все результаты 27-го тура Ла Лиги
Представляем результаты матчей 27-го тура испанской Ла Лиги.
"Реал" уверенно победил "Сосьедад" и увеличил отрыв от "Севильи", которая потеряла очки в матче с "Алавесом". "Барселона" благодаря победе ворвалась на третье место.
"Эльче" – "Барселона" - 1:2
Голы: Фидель, 44 - 1:0, Ферран Торрес, 60 - 1:1, Депай, 84 (с пенальти) - 1:2
"Атлетик" - "Леванте" 3:1
Голы: Весга, 63 - 1:0, Уильямс, 76 - 2:0, Саррага (пен), 88 - 3:0, Де Фрутос, 90 - 3:1
"Бетис" – "Атлетико" - 1:3
Голы: Фелиш, 2 - 0:1, Тельо, 45 - 1:1, Фелиш, 61 - 1:2, Лемар, 80 - 1:3
"Реал" - "Реал Сосьедад" 4:1
Голы: Ойарсабаль (пен), 10 - 0:1, Камавинга, 40 - 1:1, Модрич, 43 - 2:1, Бензема (пен), 76 - 3:1, Асенсио, 79 - 4:1
"Валенсия" - "Гранада" 3:1
Голы: Гедеш, 48 - 1:0, Макси Гомес, 51 - 2:0, Доменек (аг), 56 - 2:1, Солер (пен), 62 - 3:1
"Алавес" – "Севилья" - 0:0
"Осасуна" - "Вильярреал" 1:0
Гол: Чими Авила, 63 - 1:0
"Эспаньол" - "Хетафе" 2:0
Голы: Кабрера, 17 - 1:0, Кабако (аг), 27 - 2:0
"Кадис" – "Райо Вальекано" - 2:0
Голы: Алькарас, 55 - 1:0, Идрисси, 63 - 2:0
"Сельта" – "Мальорка" - 4:3
Голы: Гальярдо, 13 - 1:0, Гонсалес, 17 - 1:1, Денис Суарес, 25 - 2:1, Айду, 49 (автогол) - 2:2, Аспас, 61 - 3:2, Севилья, 87 (с пенальти) - 3:3, Аспас, 90+6 (с пенальти) - 4:3
Турнирное положение: "Реал" (63), "Севилья" (55), "Барселона" (48), "Атлетико" (48), "Бетис" (46), "Реал Сосьедад" (44), "Вильярреал" (42), "Атлетик" (40), "Валенсия" (36), "Сельта" (35), "Осасуна" (35), "Эспаньол" (32), "Райо Вальекано" (31), "Эльче" (29), "Хетафе" (27), "Мальорка" (26), "Гранада" (25), "Кадис" (24), "Алавес" (22), "Леванте" (18).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14