Кабелла покинул "Краснодар"

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Кабелла покинул "Краснодар" Фото сайт "Краснодара"

Хавбек "Краснодара" Реми Кабелла покинул клуб.

Как сообщает сайт "Краснодара", соглашение футболиста было расторгнуто по обоюдному согласию.

Кабелла выступал за "быков" с 2019 года. За это время он провел 62 игры, забил 17 голов и отдал 10 ассистов.

Напомним, что согласно решению ФИФА, легионеры из РПЛ могут без последствий приостановить или разорвать свои контракты.

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