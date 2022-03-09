"Эвертону" грозит лишение очков за финансовые убытки. Ранее клуб прекратил сотрудничество с холдингом Усманова

У "Эвертона" могут отобрать очки из-за финансовых проблем, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, в период с 2017 по 2020 год у клуба зафиксирован убыток в размере 310 миллионов евро, что на 185 миллионов больше, чем разрешается за трехлетний период.

По оценкам убыток клуба за прошлый сезон составит более 120 миллионов евро. "Эвертон" собирается выяснить у АПЛ, какую часть суммы можно будет признать связанной с воздействием пандемии.

Стоит отметить, что "Эвертон" стал первым клубом, нарушившим финансовые правила, которые были изменены из-за пандемии коронавируса. Клубу грозит штраф или лишение очков, однако ранее ни к кому такие санкции не применялись.

После 28 туров "Эвертон" занимает в АПЛ 17-е место.

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