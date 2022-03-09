"Эвертону" грозит лишение очков за финансовые убытки. Ранее клуб прекратил сотрудничество с холдингом Усманова
У "Эвертона" могут отобрать очки из-за финансовых проблем, сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, в период с 2017 по 2020 год у клуба зафиксирован убыток в размере 310 миллионов евро, что на 185 миллионов больше, чем разрешается за трехлетний период.
По оценкам убыток клуба за прошлый сезон составит более 120 миллионов евро. "Эвертон" собирается выяснить у АПЛ, какую часть суммы можно будет признать связанной с воздействием пандемии.
Стоит отметить, что "Эвертон" стал первым клубом, нарушившим финансовые правила, которые были изменены из-за пандемии коронавируса. Клубу грозит штраф или лишение очков, однако ранее ни к кому такие санкции не применялись.
После 28 туров "Эвертон" занимает в АПЛ 17-е место.
Читайте также: "Эвертон" прекратил сотрудничество с тремя российскими компаниями. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Кабелла попрощался с "Краснодаром"
-
Тимощука хотят лишить всех титулов и наград на Украине
-
УЕФА планирует увеличить число участников Евро
-
Кабелла покинул "Краснодар"
-
"Барселона" еще не приняла окончательное решение по Дани Алвесу
-
Мюллер обошел Анри в списке лучших бомбардиров Лиги Чемпионов
-
"Эвертону" грозит лишение очков за финансовые убытки. Ранее клуб прекратил сотрудничество с холдингом Усманова
-
Главные новости дня: 8 марта
-
Феерия "Баварии", победное поражение "Ливерпуля": результаты Лиги чемпионов 8 марта
-
Определились два четвертьфиналиста Лиги чемпионов
-
"Ливерпуль" проиграл "Интеру", но вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
-
"Бавария" уничтожила "Зальцбург" в 1/8 финала Лиги чемпионов
-
Левандовски установил рекорд Лиги чемпионов
-
ПСЖ и "Челси" нацелились на одного из лидеров "Манчестер Сити"
-
Дортмундская "Боруссия" лидирует в борьбе за трансферную цель "Реала" и "Барселоны"
-
Неймар рассказал о несостоявшемся переходе в "Реал"
-
Модрич хочет играть в одной команде с Мбаппе
-
ФИФА приняла решение по матчу Украины в стыках ЧМ-2022
-
Президенту ПСЖ грозит длительный тюремный срок
-
1
Польша автоматом прошла в финал стыков ЧМ-2022
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18