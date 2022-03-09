Мюллер обошел Анри в списке лучших бомбардиров Лиги Чемпионов

Фото: сайт "Баварии"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер оформил дубль в ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Зальцбурга" (7:1).

Таким образом, Мюллер забил 52-й гол в рамках турнира и вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров ЛЧ, опередив Тьерри Анри.

Лучшим бомбардиром ЛЧ остается Криштиану Роналду (140). Следом за ним идут Лионель Месси (125), Роберт Левандовски (88), Карим Бензема (76), Рауль (71) и Руд ван Нистелрой (56).

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