УЕФА планирует увеличить число участников Евро

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УЕФА планирует увеличить число участников Евро

УЕФА рассматривает вариант с расширением числа участников чемпионата Европы.

По сведениям Daily Mail, речь идет о расширении до 32 команды с 2028 года.

Напомним, что последний раз количество участников увеличивалось в 2016 году.

В 2024 году Евро будет проходить в Германии, в 2028 году, вероятно, турнир примут Великобритания и Ирландия.

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