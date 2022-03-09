Кабелла попрощался с "Краснодаром"

Фото: инстаграм Кабеллы

Хавбек Реми Кабелла высказался о своем уходе из "Краснодара".

"Хочу от всего сердца поблагодарить "Краснодар" за эти три года. Спасибо всем людям, которые каждый день помогали мне в клубе. Спасибо всем футболистам и болельщикам, руководителям и президенту за доверие. Всем сердцем с вами. Я люблю вас", - написал Кабелла в инстаграме.

Напомним, что 32-летний француз перебрался в "Краснодар" в 2019 году.

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