Кабелла попрощался с "Краснодаром"
Фото: инстаграм Кабеллы
Хавбек Реми Кабелла высказался о своем уходе из "Краснодара".
"Хочу от всего сердца поблагодарить "Краснодар" за эти три года. Спасибо всем людям, которые каждый день помогали мне в клубе. Спасибо всем футболистам и болельщикам, руководителям и президенту за доверие. Всем сердцем с вами. Я люблю вас", - написал Кабелла в инстаграме.
Напомним, что 32-летний француз перебрался в "Краснодар" в 2019 году.
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