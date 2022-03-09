Крыховяк настаивает на разрыве контракта с "Краснодаром"

Фото: инстаграм Гжегожа Крыховяка

Хавбек "Краснодара" Гжегож Крыховяк ведет переговоры о разрыве контракта с клубом.

Как сообщает SportoweFakty, 32-летнего поляка не устраивает вариант с приостановкой договора до конца сезона.

Отмечается, что переговоры проходят непросто. Никто из сторон не идет на уступки.

В этом сезоне Крыховяк провел 16 игр, забил 5 голов и отдал два ассиста.

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