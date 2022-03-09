Польша высказалась об отмене матча с Россией
Польский футбольный союз сделал заявление касательно выхода национальной сборной в финал стыков ЧМ-2022.
Напомним, что Польша автоматом вышла в финал, так как Россию отстранили от международных турниров.
"Мы бы предпочли обыграть вашу команду на поле. Однако в данных обстоятельствах это было единственно возможное решение, которое могла принять ФИФА", - говорится в заявлении Польского футбольного союза.
В финале стыков поляки встретятся с победителем пары Швеция - Чехия.
Читайте также: Польша автоматом прошла в финал стыков ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
ПСЖ готов побороться за Араухо
-
"РБ Лейпциг" нацелился на защитника "Реала"
-
Хави оценил шансы "Барселоны" на победу в Лиге Европы
-
Тухель высказался о возможном уходе Кристенсена
-
Коутиньо нужно согласиться на существенное понижение зарплаты ради трансфера в "Астон Виллу"
-
Абрамович может инвестировать в российский клуб
-
Роналду два месяца играет через боль
-
Швеция прокомментировала автоматический выход Польши в финал стыков ЧМ-2022
-
Левандовски стал лучшим бомбардиром "Баварии" в еврокубках
-
Крыховяк настаивает на разрыве контракта с "Краснодаром"
-
Кабелла попрощался с "Краснодаром"
-
Тимощука хотят лишить всех титулов и наград на Украине
-
УЕФА планирует увеличить число участников Евро
-
Кабелла покинул "Краснодар"
-
Okko отреагировал на прекращение трансляций АПЛ в России
-
Ловрен вызван в сборную Хорватии
-
Польша высказалась об отмене матча с Россией
-
"Барселона" еще не приняла окончательное решение по Дани Алвесу
-
Мюллер обошел Анри в списке лучших бомбардиров Лиги Чемпионов
-
"Эвертону" грозит лишение очков за финансовые убытки. Ранее клуб прекратил сотрудничество с холдингом Усманова
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3