Польша высказалась об отмене матча с Россией

Польский футбольный союз сделал заявление касательно выхода национальной сборной в финал стыков ЧМ-2022.

Напомним, что Польша автоматом вышла в финал, так как Россию отстранили от международных турниров.

"Мы бы предпочли обыграть вашу команду на поле. Однако в данных обстоятельствах это было единственно возможное решение, которое могла принять ФИФА", - говорится в заявлении Польского футбольного союза.

В финале стыков поляки встретятся с победителем пары Швеция - Чехия.

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