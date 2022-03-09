Ловрен вызван в сборную Хорватии

Фото твиттер Деяна Ловрена

Защитник "Зенита" Деян Ловрен получил вызов в сборную Хорватии.

Сборная Хорватии сыграет в марте две товарищеские игры - против Словении (26 марта) и Болгарии (29 марта).

Стоит отметить, что в этом году Ловрен из-за повреждения еще не принял участия ни в одном матче.

В этом сезоне Ловрен провел 19 игр, однако результативными действиями не отличился.

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