Okko отреагировал на прекращение трансляций АПЛ в России

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Okko отреагировал на прекращение трансляций АПЛ в России

Okko отреагировал на запрет трансляций матчей АПЛ в России.

"Английская Премьер-лига в нарушение условий действующего договора решила в одностороннем порядке разорвать отношения с Оkko. В основе этой позиции лежат исключительно политические мотивы. Okko со своей стороны выполнил все условия действующего соглашения. Оkko сожалеет о невозможности показывать игры АПЛ российским любителям футбола", - заявили в сервисе.

Напомним, что Okko занимался трансляциями АПЛ с 2019 года. В следующем сезоне трансляции должны вернуться на "Матч ТВ".

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