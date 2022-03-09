Okko отреагировал на прекращение трансляций АПЛ в России

Okko отреагировал на запрет трансляций матчей АПЛ в России.

"Английская Премьер-лига в нарушение условий действующего договора решила в одностороннем порядке разорвать отношения с Оkko. В основе этой позиции лежат исключительно политические мотивы. Okko со своей стороны выполнил все условия действующего соглашения. Оkko сожалеет о невозможности показывать игры АПЛ российским любителям футбола", - заявили в сервисе.

Напомним, что Okko занимался трансляциями АПЛ с 2019 года. В следующем сезоне трансляции должны вернуться на "Матч ТВ".

Читайте также: Стали известны финансовые потери АПЛ из-за прекращения трансляций в России. | http://soccernews.ru