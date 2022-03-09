Левандовски стал лучшим бомбардиром "Баварии" в еврокубках

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Левандовски стал лучшим бомбардиром "Баварии" в еврокубкахФото: твиттер "Баварии"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Зальцбурга" (7:1).

Таким образом, 33-летний поляк забил 68-й гол за мюнхенский клуб в рамках еврокубках.

Как сообщает Bayern & Germany, Левандовски стал лучшим бомбардиром "Баварии" в еврокубках, обогнав Герда Мюллера (66 голов).

В этом сезоне на счету Левандовски 42 гола и 4 ассиста в 35 матчах.

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