Швеция прокомментировала автоматический выход Польши в финал стыков ЧМ-2022

Теги швецияпольша

Швеция прокомментировала автоматический выход Польши в финал стыков ЧМ-2022

Генсек Шведского футбольного союза Хокан Шестранд отреагировал на выход сборной Польши в финал стыков ЧМ-2022.

Напомним, что поляки вышли в финал автоматом из-за отстранения России от международных турниров.

"Мы думаем, что по-спортивному разумно и справедливо было бы назначить Польше нового соперника. Мы понимаем, что это трудная задача для ФИФА, однако тем не менее должен соблюдаться принцип равных условий.

То есть, необходимо сыграть и победить в двух играх для выхода в финальную часть чемпионата мира. Мы всегда были настроены на это. И сохраняем такую точку зрения, даже если теперь Польша получит преимущество", - заявил Шестранд.

Читайте также: Польша высказалась об отмене матча с Россией. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Абрамович может инвестировать в российский клуб

Абрамович может инвестировать в российский клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
Полная таблица

топ-5 тегов