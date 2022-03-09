Швеция прокомментировала автоматический выход Польши в финал стыков ЧМ-2022

Генсек Шведского футбольного союза Хокан Шестранд отреагировал на выход сборной Польши в финал стыков ЧМ-2022.

Напомним, что поляки вышли в финал автоматом из-за отстранения России от международных турниров.

"Мы думаем, что по-спортивному разумно и справедливо было бы назначить Польше нового соперника. Мы понимаем, что это трудная задача для ФИФА, однако тем не менее должен соблюдаться принцип равных условий.

То есть, необходимо сыграть и победить в двух играх для выхода в финальную часть чемпионата мира. Мы всегда были настроены на это. И сохраняем такую точку зрения, даже если теперь Польша получит преимущество", - заявил Шестранд.

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