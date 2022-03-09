Роналду два месяца играет через боль

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Роналду два месяца играет через боль Фото: инстаграм Криштиану Роналду

Появились новые подробности травмы форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Как сообщает The Telegraph, 37-летний португалец уже два месяца испытывает проблемы с бедром и все это время играет через боль.

Напомним, что Роналду пропустил игру против "Манчестер Сити" (1:4). Участие в матче с "Тоттенхэмом" под сомнением.

В текущем сезоне на счету Роналду 15 голов и три ассиста в 31 игре.

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