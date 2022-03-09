Абрамович может инвестировать в российский клуб

Теги челсироман абрамович

Абрамович может инвестировать в российский клуб Фото твиттер "Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович планирует вложить деньги в российский клуб, сообщает "Матч ТВ".

"Говорят, что его взоры обращены на российский футбол. Какой именно клуб? Есть слухи, однако есть и адвокатская тайна", - заявил адвокат Александр Добровинский.

Напомним, что Абрамович является владельцем "Челси" с 2003 года. Ранее бизнесмен выставил клуб на продажу.

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