Тухель высказался о возможном уходе Кристенсена

Фото инстаграм Андреаса Кристенсена

Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал возможный уход защитника Андреаса Кристенсена.

"Да, мы понимаем всю ситуацию. Конечно, мы не будем рады, если он уйдет. Переживаем из-за сложившейся ситуации", - приводит слова Тухеля журналист Джеймс Олли.

Напомним, что контракт Кристенсена с "Челси" истекает по окончании сезона. В подписании игрока заинтересована "Барселона".

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