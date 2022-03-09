Хави оценил шансы "Барселоны" на победу в Лиге Европы

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Хави оценил шансы "Барселоны" на победу в Лиге Европы Фото: инстаграм Хави

Наставник "Барселоны" Хави высказался о шансах команды на победу в Лиге Европы.

"Я не считаю нас одним из фаворитов. Мы никогда не выигрывали этот турнир. "Севилья" - более явный фаворит. Мы один из претендентов и должны доказать это на поле. "Барселона" полна энтузиазма. Каждая игра для нас - это экзамен, однако мы еще ничего не добились. Необходимо продолжать работать.

Перед нами стоят две задачи. Первая - пробиться в Лигу Чемпионов. Мы можем достичь этого победой в Лиге Европы или успешным выступлением в Ла Лиге. Победа в ЛЕ - наша мечта, однако выступление в Ла Лиге показывает твое место по итогам сезона. У нас задачи в обоих турнирах", - приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги Европы "Барселона" сыграет против "Галатасарая".

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