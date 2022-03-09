Хави оценил шансы "Барселоны" на победу в Лиге Европы
Фото: инстаграм Хави
Наставник "Барселоны" Хави высказался о шансах команды на победу в Лиге Европы.
"Я не считаю нас одним из фаворитов. Мы никогда не выигрывали этот турнир. "Севилья" - более явный фаворит. Мы один из претендентов и должны доказать это на поле. "Барселона" полна энтузиазма. Каждая игра для нас - это экзамен, однако мы еще ничего не добились. Необходимо продолжать работать.
Перед нами стоят две задачи. Первая - пробиться в Лигу Чемпионов. Мы можем достичь этого победой в Лиге Европы или успешным выступлением в Ла Лиге. Победа в ЛЕ - наша мечта, однако выступление в Ла Лиге показывает твое место по итогам сезона. У нас задачи в обоих турнирах", - приводит слова Хави Mundo Deportivo.
Напомним, что в 1/8 финала Лиги Европы "Барселона" сыграет против "Галатасарая".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14