ПСЖ готов побороться за Араухо

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ПСЖ готов побороться за Араухо Фото инстаграм Рональда Араухо

ПСЖ вступил в борьбу за защитника "Барселоны" Рональда Араухо, сообщает Sport.es.

Каталонский клуб делает все возможное для продления контракта с игроком, однако первое их предложение было отклонено.

Напомним, что за ситуацией с 23-летним уругвайцем также следят "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Соглашение Араухо с клубом истекает летом 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

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