ПСЖ готов побороться за Араухо
Фото инстаграм Рональда Араухо
ПСЖ вступил в борьбу за защитника "Барселоны" Рональда Араухо, сообщает Sport.es.
Каталонский клуб делает все возможное для продления контракта с игроком, однако первое их предложение было отклонено.
Напомним, что за ситуацией с 23-летним уругвайцем также следят "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
Соглашение Араухо с клубом истекает летом 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.
Читайте также: "Манчестер Юнайтед" предлагает Араухо в 2,5 раза больше, чем "Барселона". | http://soccernews.ru
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|28
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|28
|40
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|28
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
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|12
|Бордо
|28
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|13
|Нант
|28
|37
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|Брест
|28
|34
|15
|Метц
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|16
|Дижон
|28
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|30
|18
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|28
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|Амьен
|28
|23
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|Тулуза
|28
|13