"Локомотив" избежал технического поражения в матче с "Химками"

Фото: твиттер "Локомотива"

КДК РФС не стал присуждать "Локомотиву" техническое поражение в матче с "Химками", сообщает "Матч ТВ".

Напомним, что "Химки" подали протест на результат матча из-за участия в нем форварда Яна Кухты.

Дело в том, что перед трансфером в "Локомотив" Кухта получил красную карточку, играя за пражскую "Славию". Согласно правилам, игрок после перехода должен был пропустить один матч из-за дисквалификации.

Игра завершилась победой "Локомотива" со счетом 3:2, а Кухта стал автором победного гола.

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