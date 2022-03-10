ПСЖ может уволить Почеттино

Фото инстаграм Маурисио Почеттино

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино может быть уволен со своего поста по окончании сезона.

По сведениям L`Equipe, руководство парижан собиралось уволить тренера после поражения от "Реала" (1:3) в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Однако спортивный директор клуба Леонардо дал понять, что аргентинец отработает до конца сезона.

"Задача - выиграть Лигу 1. Мы должны оставаться вместе. Почеттино все еще находится у руля команды в этом сезоне. Сейчас не время об этом думать", - приводит слова Леонардо RMC Sport.

Почеттино тренирует ПСЖ с января 2021 года. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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