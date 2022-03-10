Роналду продолжает тренироваться индивидуально

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Роналду продолжает тренироваться индивидуально Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может пропустить игру против "Тоттенхэма".

Как сообщает сайт клуба, 37-летний португалец продолжает заниматься по индивидуальной программе. Напомним, что игрок испытывает проблемы с бедром.

Поединок между "МЮ" и "Тоттенхэмом" пройдет в субботу, 12 марта.

В этом сезоне на счету Роналду 15 голов и три ассиста в 30 играх.

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