Правительство Великобритании не хочет, чтобы Абрамович получил деньги с продажи "Челси"
Фото твиттер "Челси"
Стало известно, на каких условиях возможна продажа "Челси".
Как сообщает ВВС, правительство Великобритании может выдать лицензию на продажу клуба, однако при условии, что Роман Абрамович не получит вырученные деньги.
Ранее Великобритания ввела санкции в отношении Абрамовича. Он пытался продать клуб за 3 миллиарда фунтов.
Читайте также: "Челси" столкнётся с серьёзными ограничениями из-за санкций против Абрамовича. | http://soccernews.ru
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