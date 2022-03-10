КДК РФС объяснил свое решение по матчу "Локомотив" - "Химки"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сделал заявление касательно решения по матчу "Локомотив" - "Химки" (3:2).
"Ян Кухта был дисквалифицирован на одну игру дисциплинарным комитетом чешской федерации. Там нет разграничений между матчами чемпионата и Кубка. Чемпионат и Кубок там едины. В данном случае мы применили статью 12 регламента ФИФА по статусу. В этой статье говорится о том, что футболист должен был пропустить одну игру под эгидой РФС. Матч "Краснодар" - "Локомотив" был перенесён, следующая игра в России - "Локомотив" - "Енисей". "Локомотив" получил международный трансферный сертификат, есть ещё дополнительные документы, где как раз указываются дисквалификации. Для заявки футболиста "Локомотив" использовал только МТС, не представили в Лигу решение о дисквалификации Кухты. Они сказали, якобы такого документа не было. Так как игроки выступают в Кубке России по заявке клуба РПЛ, то информация о дисквалификации не учитывалась при допуске в Кубке, так как в Лиге не было соответствующего документа.
В итоге Кухта вышел неправомерно в матче "Локо" - "Енисей". На результат этой игры "Енисей" и РФС могли подать протест, однако исходя из результата матча, обстоятельств, этого не было сделано. После установления вины "Локомотива" в неправомерном выходе футболиста на поле, РФС должен был установить: отбыл ли игрок дисквалификацию или должен был пропустить игру с "Химками".
Я с самого начала сказал, что мы руководствовались дисциплинарным кодексом ФИФА. Там есть 62 статья, где прописано: футболист реализует дисквалификацию, вне зависимости от того, сыграл ли он в действующем матче. КДК сделал вывод, что футболист реализовал дисквалификацию в игре против "Енисея". В связи с этим КДК отклонил протест "Химок", - приводит слова Григорьянца "Чемпионат".
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