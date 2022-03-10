Президент ПСЖ определился с заменой для Почеттино

Фото инстаграм Зинедина Зидана

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи принял решение уволить Маурисио Почеттино по окончании сезона.

Как сообщает журналист Николо Скира, Аль-Хелаифи хочет, чтобы команду возглавил Зинедин Зидан. Он будет главным кандидатом на пост тренера.

Напомним, что вчера ПСЖ проиграл "Реалу" (1:3) и вылетел из Лиги Чемпионов.

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