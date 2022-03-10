Президент ПСЖ определился с заменой для Почеттино

Теги псжнассер ганим аль-хелаифимаурисио почеттинозинедин зидан

Президент ПСЖ определился с заменой для Почеттино Фото инстаграм Зинедина Зидана

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи принял решение уволить Маурисио Почеттино по окончании сезона.

Как сообщает журналист Николо Скира, Аль-Хелаифи хочет, чтобы команду возглавил Зинедин Зидан. Он будет главным кандидатом на пост тренера.

Напомним, что вчера ПСЖ проиграл "Реалу" (1:3) и вылетел из Лиги Чемпионов.

Читайте также: Почеттино - второй худший тренер ПСЖ по проценту поражений в эпоху катарских владельцев. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: Карпин возглавил "Ростов"

Официально: Карпин возглавил "Ростов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов