Президент ПСЖ определился с заменой для Почеттино
Фото инстаграм Зинедина Зидана
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи принял решение уволить Маурисио Почеттино по окончании сезона.
Как сообщает журналист Николо Скира, Аль-Хелаифи хочет, чтобы команду возглавил Зинедин Зидан. Он будет главным кандидатом на пост тренера.
Напомним, что вчера ПСЖ проиграл "Реалу" (1:3) и вылетел из Лиги Чемпионов.
Читайте также: Почеттино - второй худший тренер ПСЖ по проценту поражений в эпоху катарских владельцев. | http://soccernews.ru
главное
-
Стыковой матч Россия - Польша могут перенести
-
Правительство Великобритании не хочет, чтобы Абрамович получил деньги с продажи "Челси"
-
ПСЖ может уволить Почеттино
-
Бензема вышел на третье место в списке лучших бомбардиров "Реала"
-
"Челси" столкнётся с серьёзными ограничениями из-за санкций против Абрамовича
Лента новостей
-
Официально: Карпин возглавил "Ростов"
-
Стыковой матч Россия - Польша могут перенести
-
Стало известно, какую сумму "Челси" сможет тратить на организацию матчей
-
"Арсенал" имеет большие планы на летнее трансферное окно
-
Бензема и Мбаппе 15 минут общались после матча "Реал" - ПСЖ
-
"Ювентус" интересуется Пулишичем
-
Президент ПСЖ определился с заменой для Почеттино
-
КДК РФС объяснил свое решение по матчу "Локомотив" - "Химки"
-
Смородская высказалась о возможной покупке Абрамовичем российского клуба
-
В "Химках" отреагировали на решение РФС по матчу с "Локомотивом"
-
Стали известны сроки восстановления Жиркова
-
Гути зовет Мбаппе в "Реал"
-
Правительство Великобритании не хочет, чтобы Абрамович получил деньги с продажи "Челси"
-
Неймар установил личный антирекорд в Лиге Чемпионов
-
Роналду продолжает тренироваться индивидуально
-
ПСЖ может уволить Почеттино
-
"Локомотив" избежал технического поражения в матче с "Химками"
-
Бензема вышел на третье место в списке лучших бомбардиров "Реала"
-
Министр спорта России Матыцин анонсировал изменение формата РПЛ
-
Доннарумма и Маркиньос - худшие игроки ПСЖ в матче с "Реалом" по версии L’Equipe
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13