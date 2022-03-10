Бензема и Мбаппе 15 минут общались после матча "Реал" - ПСЖ
Фото: инстаграм Бензема
Форвард "Реала" Карим Бензема и нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе побеседовали после игры 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Как сообщает Marca, французы разговаривали около 15 минут в одной из комнат, примыкающих к раздевалке "Реала". Также там присутствовала мама Мбаппе.
Ранее сообщалось, что летом Мбаппе перейдет в "Реал". Его контракт с ПСЖ истекает по окончании сезона.
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