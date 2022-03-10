"Арсенал" имеет большие планы на летнее трансферное окно

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"Арсенал" имеет большие планы на летнее трансферное окно Фото: инстаграм Артеты

"Арсенал" определился с планами на летнее трансферное окно.

По сведениям Goal.com, клуб собирается подписать до шести новичков. Наставник "канониров" Микель Артета просит подписать двух форвардов, хавбека, вингера, левого центрального и правого защитников.

После 28 туров "Арсенал" идет в АПЛ на четвертом месте, опережая "МЮ" на одно очко. При этом у "канониров" есть три игры в запасе.

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