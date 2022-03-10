Официально: Карпин возглавил "Ростов"

Фото: сайт "Ростова"

Наставник сборной России Валерий Карпин возглавил "Ростов".

53-летний специалист будет совмещать работу в клубе и сборной России. Отмечается, что Карпин продлил соглашение с РФС до конца 2022 года.

Напомним, что сборная России была отстранена от участия в международных турнирах.

Карпин уже тренировал "Ростов" с 2017 по 2021 год. После 20 туров клуб идет в РПЛ на 14-м месте.

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