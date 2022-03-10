В окружении Доннаруммы отрицают конфликт вратаря с Неймаром

Фото: инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы

Окружение голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы не подтвердило информацию о конфликте с Неймаром.

"Окружение Доннаруммы отрицает, что между ним и Неймаром произошла ссора после игры с "Реалом", - сообщил журналист Жюльен Мейнард.

Напомним, что по итогам двух матчей "Реал" выбил ПСЖ из Лиги Чемпионов (0:1, 3:1).

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