В окружении Доннаруммы отрицают конфликт вратаря с Неймаром
Фото: инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы
Окружение голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы не подтвердило информацию о конфликте с Неймаром.
"Окружение Доннаруммы отрицает, что между ним и Неймаром произошла ссора после игры с "Реалом", - сообщил журналист Жюльен Мейнард.
Напомним, что по итогам двух матчей "Реал" выбил ПСЖ из Лиги Чемпионов (0:1, 3:1).
Читайте также: Футболисты ПСЖ предотвратили драку Неймара и Доннаруммы после поражения от "Реала". | http://soccernews.ru
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