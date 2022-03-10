Стали известны финансовые требования Араухо

Теги барселонарональд араухо

Стали известны финансовые требования Араухо Фото: инстаграм Араухо

"Барселона" не может договориться с защитником Рональдом Араухо о новом контракте.

Как сообщает Todofichajes, 23-летнего уругвайца не устраивают условия, которые предлагает клуб.

Отмечается, что Араухо требует зарплату порядка 5-6 миллионов евро за сезон. Переговоры между сторонами продолжаются.

Действующий контракт футболиста истекает летом 2023 года.

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