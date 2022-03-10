Стали известны финансовые требования Араухо
Фото: инстаграм Араухо
"Барселона" не может договориться с защитником Рональдом Араухо о новом контракте.
Как сообщает Todofichajes, 23-летнего уругвайца не устраивают условия, которые предлагает клуб.
Отмечается, что Араухо требует зарплату порядка 5-6 миллионов евро за сезон. Переговоры между сторонами продолжаются.
Действующий контракт футболиста истекает летом 2023 года.
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|20
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|Леванте
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|20
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|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
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|22
|17
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|20
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|20
|16
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|20
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|20
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