Сборная Бразилии назвала заявку на мартовские матчи

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Сборная Бразилии назвала заявку на мартовские матчиФото: твиттер сборной Бразилии

Сборная Бразилии назвала заявку на мартовские игры отбора ЧМ-2022.

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Уэвертон ("Палмейрас");

Защитники: Данило ("Ювентус"), Дани Алвес ("Барселона"), Алекс Теллес ("Манчестер Юнайтед"), Гильерме Арана ("Атлетико Минейро"), Тиаго Силва ("Челси"), Маркиньос (ПСЖ), Эдер Милитао ("Реал"), Габриэл Магальяэс ("Арсенал");

Полузащитники: Артур ("Ювентус"), Каземиро ("Реал"), Фред ("Манчестер Юнайтед"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Бруно Гимараэс ("Ньюкасл"), Филиппе Коутиньо ("Астон Вилла"), Лукас Пакета ("Лион");

Нападающие: Антони ("Аякс"), Рафинья ("Лидс"), Ришарлисон ("Эвертон"), Неймар (ПСЖ), Габриэл Мартинелли ("Арсенал"), Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс (оба - "Реал").

Отметим, что 25 марта Бразилия сыграет против Чили, а 29 марта - против Боливии.

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