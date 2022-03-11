Доннарумма прокомментировал вылет ПСЖ из Лиги Чемпионов

Фото: инстаграм Доннаруммы

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма высказался о вылете клуба из Лиги Чемпионов.

Напомним, что в 1/8 финала турнира парижане по сумме двух встреч проиграли "Реалу" (1:0, 1:3).

"Вылет из Лиги Чемпионов - это удар. Последние два дня были непростыми, однако именно из таких трудных времен нужно выходить сильными. Теперь мы должны думать о том, как выиграть Лигу 1, отдать все силы за эту форму, как я всегда это и делал, за этот клуб, за фанатов.

Начнем все заново, все вместе!" - написал Доннарумма в инстаграме.

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