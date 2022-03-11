Стало известно, где может пройти перенесенный матч между Бразилией и Аргентиной
Перенесенная игра отбора ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины может пройти за пределами Южной Америки.
Как сообщает Globo Esporte, о переносе матча в другую страну попросила Бразильская конфедерация футбола.
Отмечается, что матч может пройти в Австралии или одной из стран Азии. Точная дата и место проведения игры пока неизвестны.
Напомним, что поединок между сборными проходил в сентябре 2021 года, однако игра была прервана в начале первого тайма из-за коронавирусных нарушений со стороны Аргентины.
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