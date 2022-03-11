Назван лучший футболист Ла Лиги в феврале

Фото: сайт Ла Лиги

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа признан лучшим футболистом Ла Лиги по итогам февраля.

В минувшем месяце бельгийский вратарь не пропустил ни одного гола в четырех играх. В этих матчах "сливочные" одержала три победы и один раз сыграла вничью.

Всего в этом сезоне Куртуа провел 38 игр, из которых в 17 отстоял на ноль.

После 27 туров "Реал" лидирует в Ла Лиге, опережая "Севилью" на 8 очков.

Читайте также: Бензема - лучший игрок недели в Лиге чемпионов. | http://soccernews.ru